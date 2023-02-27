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Вавринка назвал топ-5 теннисистов, способных помешать Джоковичу доминировать в 2023 году

Вавринка назвал топ-5 теннисистов, способных помешать Джоковичу доминировать в 2023 году
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался о конкурентах 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Конечно, когда Новак находится в хорошей физической форме и готов морально, он лучший игрок в мире. Я думаю, что ему стоит быть осторожным с Рафой на грунте. Будет интересно посмотреть, что произойдёт на Открытом чемпионате Франции.

Думаю, что есть большая группа игроков, способных помешать Джоковичу на харде. Есть Медведев, он всегда конкурент. Есть Циципас, Стефанос потрясающий игрок. Также назову Алькараса и Синнера. У нас есть несколько разных поколений, которые борются за самые крупные титулы года», — сказал Вавринка в подкасте ATP.

После победы на Открытом чемпионате Австралии Новак Джокович не выступал на турнирах. Ему предстоит сыграть на соревнованиях в Дубае.

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