Энди Маррей снялся с турнира в Дубае

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей не сыграет на турнире категории ATP-500 в Дубае. В основной сетке его заменит лаки-лузер, который встретится с представителем Польши и чемпионом Марселя Хубертом Хуркачем.

На прошедшем турнире в Дохе Маррей дошёл до финала, где уступил россиянину Даниилу Медведеву. По ходу соревнований британец неоднократно играл трёхсетовые матчи, а во встрече с чехом Иржи Легечкой он ушёл с пяти матчболов.

В Дубае также выступят Новак Джокович, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Феликс Оже-Альяссим, Александр Зверев и другие. Соревнования продлятся до 5 марта.

Полная сетка турнира в Дубае доступна на «Чемпионате».