Даниил Медведев рассказал о моменте, когда попал Маррею в ягодицу в финале Дохи

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) высказался об эпизоде финала в Дохе, когда мяч попал в ягодицу британца Энди Маррея.

«Я никогда не направляю мяч в своего соперника специально. И в данном случае я, конечно, не целился в Энди. Просто все мы прекрасно знаем, что он великолепно предугадывает направление чужих ударов, а мне в той ситуации хотелось до минимума снизить вероятность собственной ошибки.

Поэтому и пришлось играть через центр. Это было чисто тактическое решение, но после того, как мяч попал в Энди, мне было не по себе. Хотя сам он, как мне показалось, всё понял правильно. Отношения у нас, кстати, совершенно нормальные. Мы не близкие друзья, но относимся друг к другу с уважением. Бывало, и тренировались вместе», — приводит слова Медведева «Коммерсантъ».

Напомним, в финале соревнований в Дохе Медведев (3) со счётом 6:4, 6:4 обыграл трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона, британца Энди Маррея (WC). Примечательно, что Даниил всего второй раз в карьере выиграл два идущих в календаре подряд турнира и впервые сделал это за две недели.