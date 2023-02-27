Джокович: когда мы играли с Марреем в первый раз, он надрал мне зад

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался о британском теннисисте Энди Маррее.

«Не гарантирую, что мы встретимся с Энди в ближайшее время, но… Вне корта мы встречаемся, а на корте это происходит редко. Я испытываю огромное уважение к нему. Ещё с тех пор, как нам было по 11 или 12 лет.

Помню нашу первую встречу, первый раз, когда мы играли друг против друга. Он надрал мне зад, извините за мой язык. С тех пор мы как бы следовали друг за другом на пути к тому, чтобы стать профессиональными игроками.

У нас не было большого отрыва по результатам. Может быть, я прорвался в пятёрку раньше, чем Энди, но мы всегда были очень близки. У него столько таланта, невероятная выдержка, невероятный менталитет чемпиона, Маррей боец», — цитирует Джоковича пресс-служба турнира в Дубае.