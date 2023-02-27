Андрей Рублёв — Филип Краинович: текстовая онлайн-трансляция первого круга Дубая

Сегодня, 27 февраля, российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) проведёт матч первого круга турнира категории ATP-500 с сербским игроком Филипом Краиновичем (70-й номер мирового рейтинга). Встреча пройдёт на центральном корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Филип Краинович.

По личным встречам впереди Краинович — 3-2. Интересно, что победы у них чередуются. На Кубке Кремля — 2017, в Роттердаме-2020 и в Риме-2022 сильнее был Филип, а в Кубке Дэвиса — 2019 и в Дубае-2020 верх брал Андрей. При этом все пять матчей были двухсетовыми, и все, кроме одного (Рим-2022), прошли на харде.

Соревнования в Дубае продлятся до 5 марта.