Шевченко на правах лаки-лузера заменит Маррея в Дубае и сыграет с Хуркачем

Российский теннисист Александр Шевченко на правах лаки-лузера заменит трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» британца Энди Маррея в основной сетке турнира категории ATP-500 в Дубае. В первом круге он встретится с поляком Хубертом Хуркачем, который на прошлой неделе взял титул в Марселе.

В Дубае также выступят Новак Джокович, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Феликс Оже-Альяссим, Александр Зверев и другие. Соревнования продлятся до 5 марта.

Напомним, ранее стало известно, что Энди Маррей снялся из-за травмы. На прошедшем турнире в Дохе он дошёл до финала, где уступил россиянину Даниилу Медведеву. По ходу соревнований британец неоднократно играл трёхсетовые матчи, а во встрече с чехом Иржи Легечкой ушёл с пяти матчболов.

Полная сетка турнира в Дубае доступна на «Чемпионате».