Виктория Азаренко эмоционально высказалась о реформах в теннисе

33-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко заявила о необходимости реформ в теннисе.

«Я хотела бы, чтобы многое изменилось. К сожалению, мы имеем дело с таким количеством организаций, что меняться сложно. Есть много людей, принадлежащих к старшему поколению, и им может быть трудно заглянуть в будущее.

Нам нужно больше единства в спорте, больше вовлечённости игроков, но это требует времени. Очень сложно изменить то, как всё делается, преодолеть традиции. Теннису нужно меняться, расти, быть быстрее в плане игры и времени.

Потенциал высок, но нам нужны люди, готовые пойти на некоторый риск. Финал WTA? Нам нужна организация, достойная проведения такого важного турнира. Ни у кого не было времени подумать о маркетинге. Все аспекты недооценены. Игроки очень хотят участвовать в этом турнире, но мы не можем за месяц узнать, где будет место проведения. На данный момент место не определено. До сих пор говорят о Китае, но ничего определённого», — приводит слова Азаренко Tennis up to date.