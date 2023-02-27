Даниил Медведев оценил свои шансы успешно выступить в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от турнира категории ATP-500 в Дубае.

«Как оцениваю перспективы в Дубае? Физически я чувствую себя неплохо, хотя и не на все сто процентов. Надеюсь, что мне поможет уверенность после двух выигранных турниров. Во всяком случае я полностью настроен играть Дубай. Хотя, конечно, к покрытию и мячам в отличие от моего соперника мне придётся приспосабливаться на ходу», — приводит слова Медведева «Коммерсантъ».

В Дубае также выступят Новак Джокович, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Феликс Оже-Альяссим, Александр Зверев и другие. Соревнования продлятся до 5 марта.

Напомним, в финале соревнований в Дохе Медведев (3) со счётом 6:4, 6:4 обыграл трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона, британца Энди Маррея (WC). Примечательно, что Даниил всего второй раз в карьере выиграл два идущих в календаре подряд турнира и впервые сделал это за две недели.