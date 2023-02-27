Павел Котов вышел во второй круг турнира в Дубае, одолев Алексея Попырина

Российский теннисист Павел Котов вышел во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга основной сетки соревнований Котов, начавший турнир с квалификации, нанёс поражение представителю Австралии Алексею Попырину, получившему уайлд-кард организаторов, со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.

Котов дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из десяти брейк-пойнтов. Попырин подал 13 эйсов, семь раз ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

За выход в четвертьфинал турнира в Дубае Котов сыграет с победителем матча между пятым сеяным поляком Хубертом Хуркачем и россиянином Александром Шевченко, попавшим в основную сетку в качестве лаки-лузера.