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Павел Котов вышел во второй круг турнира в Дубае, одолев Алексея Попырина

Павел Котов вышел во второй круг турнира в Дубае, одолев Алексея Попырина
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Российский теннисист Павел Котов вышел во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга основной сетки соревнований Котов, начавший турнир с квалификации, нанёс поражение представителю Австралии Алексею Попырину, получившему уайлд-кард организаторов, со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.

Котов дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из десяти брейк-пойнтов. Попырин подал 13 эйсов, семь раз ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

За выход в четвертьфинал турнира в Дубае Котов сыграет с победителем матча между пятым сеяным поляком Хубертом Хуркачем и россиянином Александром Шевченко, попавшим в основную сетку в качестве лаки-лузера.

Дубай (м). 1-й круг
27 февраля 2023, понедельник. 17:10 МСК
Алексей Попырин
98
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 6 3
6 		5 7 7
         
Павел Котов
138
Россия
Павел Котов
П. Котов
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