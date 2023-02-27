«Это было безумие». Рублёв — о матче с Краиновичем на турнире в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над сербом Филипом Краиновичем в первом круге турнира категории ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ).
В матче с Краиновичем второй сеяный Рублёв провёл два разных сета: вытащил победу в первом и разгромил соперника во втором. Россиянин выиграл со счётом 7:5, 6:2.
«Это было безумие, в моей голове крутились самые разные сумасшедшие мысли… Филип — один из моих хороших друзей, и у нас всегда бывают тяжёлые битвы. Сегодня я выходил на корт, понимая, что будет очень трудный матч, и, когда он начал так, как начал, я не знал, что делать, потому что он играл очень хорошо. Каким-то образом я успокоил себя и сказал: «Хорошо, начну сначала и повышу свой уровень», и я начал играть намного, намного лучше. Я смог переломить ход матча и хорошо его закончить», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.
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