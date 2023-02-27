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Зверев начал турнир в Дубае с волевой победы над Легечкой

Зверев начал турнир в Дубае с волевой победы над Легечкой
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Теннисист из Германии Александр Зверев вышел во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ). В стартовом матче седьмой сеяный Зверев нанёс поражение чеху Иржи Легечке со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.

Зверев 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из десяти брейк-пойнтов. Легечка выполнил пять эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира в Дубае Зверев сыграет с победителем матча между Эмилем Руусувуори из Финляндии и австралийцем Кристофером О'Коннеллом, начавшим соревнования с квалификации.

Действующим победителем турнира является россиянин Андрей Рублёв, который год назад в финале обыграл чеха Иржи Веселы со счётом 6:3, 6:4.

Дубай (м). 1-й круг
27 февраля 2023, понедельник. 20:00 МСК
Александр Зверев
16
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Иржи Легечка
47
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Комментарии
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