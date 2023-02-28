Хольгер Руне одержал волевую победу над Беном Шелтоном в первом круге турнира в Акапулько

10-я ракетка мира 19-летний датский теннисист Хольгер Руне вышел во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Акапулько (Мексика).
В стартовом матче Руне нанёс поражение американцу Бену Шелтону со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 6:2. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Фэйрмонт Акапулько Принсес» на хардовом покрытии и продлилась 2 часа 20 минут. Руне пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Шелтон выполнил девять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх.
За выход в следующую стадию турнира в Акапулько Руне сыграет с португальцем Нуну Боргесом или американцем Ником Чеппеллом.
Хардовый турнир категории ATP-500 проходит в Акапулько (Мексика) с 27 февраля по 4 марта 2023 года. Общий призовой фонд соревнований превышает $ 2 млн.
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