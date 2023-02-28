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Карен Хачанов — Ботик ван де Зандсхулп: текстовая онлайн-трансляция первого круга Дубая

Карен Хачанов — Ботик ван де Зандсхулп: текстовая онлайн-трансляция первого круга Дубая
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Сегодня, 28 февраля, российский теннисист Карен Хачанов (14-я ракетка мира) проведёт матч первого круга турнира категории ATP-500 с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (33-й номер мирового рейтинга). Встреча пройдёт на первом корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Ботик ван де Зандсхулп.

По личным встречам преимущество на стороне Карена Хачанова (1:0). Единственную победу над ван де Зандсхулпом россиянин одержал в четвертьфинале турнира 2021 года в Мельбурне — 6:7 (6:8), 7:5, 6:3.

Хардовый турнир категории ATP-500 пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 27 февраля по 4 марта.

Дубай (м). 1-й круг
28 февраля 2023, вторник. 13:00 МСК
Карен Хачанов
14
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
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Ботик ван де Зандсхулп
33
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Комментарии
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