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Даниил Медведев — Маттео Арнальди: текстовая онлайн-трансляция первого круга Дубая

Даниил Медведев — Маттео Арнальди: текстовая онлайн-трансляция первого круга Дубая
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Сегодня, 28 февраля, российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) проведёт матч первого круга турнира категории ATP-500 с представителем Италии Маттео Арнальди (111-й номер мирового рейтинга). Встреча пройдёт на центральном корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Маттео Арнальди.

История личных встреч у теннисистов отсутствует. Стоит отметить, что у 22-летнего Арнальди всего четыре матча в основных сетках ATP (три из которых были сыграны в группе Молодёжного итогового турнира в Милане прошлой осенью) — и четыре поражения. В основу Дубая он попал как лаки-лузер, а в финале квалификации был разгромлен Томашем Махачем (0:6, 1:6). Его лучшая позиция в карьере — 109-я строчка.

Хардовый турнир категории ATP-500 пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 27 февраля по 4 марта.

Дубай (м). 1-й круг
28 февраля 2023, вторник. 15:25 МСК
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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Маттео Арнальди
111
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
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