Даниил Медведев — Маттео Арнальди: текстовая онлайн-трансляция первого круга Дубая

Сегодня, 28 февраля, российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) проведёт матч первого круга турнира категории ATP-500 с представителем Италии Маттео Арнальди (111-й номер мирового рейтинга). Встреча пройдёт на центральном корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Маттео Арнальди.
История личных встреч у теннисистов отсутствует. Стоит отметить, что у 22-летнего Арнальди всего четыре матча в основных сетках ATP (три из которых были сыграны в группе Молодёжного итогового турнира в Милане прошлой осенью) — и четыре поражения. В основу Дубая он попал как лаки-лузер, а в финале квалификации был разгромлен Томашем Махачем (0:6, 1:6). Его лучшая позиция в карьере — 109-я строчка.
Хардовый турнир категории ATP-500 пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 27 февраля по 4 марта.
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