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Хачанов уступил ван де Зандсхулпу в матче первого круга турнира в Дубае

Хачанов уступил ван де Зандсхулпу в матче первого круга турнира в Дубае
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Российский теннисист Карен Хачанов (14-я ракетка мира) не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ).

В стартовом матче соревнований Хачанов в двух сетах уступил представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу (33-й номер мирового рейтинга) со счётом 5:7, 2:6. Встреча проходила на первом корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии и продлилась 1 час 34 минуты. Хачанов пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из пяти брейк-пойнтов. Ван де Зандсхулп по ходу матча выполнил семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 13.

Хардовый турнир категории ATP-500 проходит в Дубае (ОАЭ) с 27 февраля по 4 марта.

Дубай (м). 1-й круг
28 февраля 2023, вторник. 13:10 МСК
Карен Хачанов
14
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2  
7 		6  
         
Ботик ван де Зандсхулп
33
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
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