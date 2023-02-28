Хачанов уступил ван де Зандсхулпу в матче первого круга турнира в Дубае
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Российский теннисист Карен Хачанов (14-я ракетка мира) не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ).
В стартовом матче соревнований Хачанов в двух сетах уступил представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу (33-й номер мирового рейтинга) со счётом 5:7, 2:6. Встреча проходила на первом корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии и продлилась 1 час 34 минуты. Хачанов пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из пяти брейк-пойнтов. Ван де Зандсхулп по ходу матча выполнил семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 13.
Хардовый турнир категории ATP-500 проходит в Дубае (ОАЭ) с 27 февраля по 4 марта.
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