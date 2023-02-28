Маррей считает, что сможет далеко пройти на Уимблдоне

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей высказался о своих шансах успешно выступить на Уимблдоне.

«Я считаю, что на Уимблдоне мало игроков, действительно хорошо играющих на траве. Большинство парней чувствуют себя комфортнее на кортах с твердым покрытием, и это, вероятно, увеличивает мои шансы. Я не говорю, что ожидал бы выиграть Открытый чемпионат Франции на грунте, если бы выступал там, но на Уимблдоне, безусловно, больше возможностей для того, чтобы пройти далеко.

Но мне также очень нравится то, как я тренировался последние четыре месяца, и делал это не с мыслью об Уимблдоне. Я просто стараюсь сосредоточиться на каждом дне и стараюсь извлечь из него максимум пользы. Если я сделаю это и наберу форму, то я верю, что на Уимблдоне моя игра будет очень, очень хорошей», — приводит слова Маррея The Times.