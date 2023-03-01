Зверев: хотел бы встретиться с Джоковичем в финале Дубая
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Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мыслями о выступлении на турнире категории ATP-500 в Дубае.
«На самом деле, я очень бы хотел встретиться с Новаком Джоковичем в Дубае, потому что это означает, что это будет финал, так что… Честно говоря, прямо сейчас мне все равно, с кем я сыграю в финале, если туда удастся попасть», — сказал Зверев на пресс-конференции.
В первом круге Александр Зверев оказался сильнее представителя Чехии Иржи Легечки. Немецкий игрок одержал волевую победу со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Новак Джокович же вышел во второй круг соревнований, одолев Томаша Махача.
Хардовый турнир категории ATP-500 проходит в Дубае (ОАЭ) с 27 февраля по 4 марта. Призовой фонд соревнований составляет $2 855 495.
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