Руне: у Шелтона одна из мощнейших подач, с которыми я когда-либо сталкивался

10-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне высказался после волевой победы над американцем Беном Шелтоном (41-й номер мирового рейтинга) в матче первого круга хардового турнира ATP-500 в Акапулько (6:7 (7:9), 6:4, 6:2).
«Мне удавалось находить решения в важные моменты. Во втором сете пришлось сильно постараться, чтобы сделать брейк. А в третьем, как мне показалось, я владел инициативой. Думаю, в целом я показал хороший теннис, но матч был очень сложным.
У него мощнейшая подача. Одна из самых сильных, с которыми я когда-либо сталкивался. У него много сильных сторон. Больше всего я доволен тем, как я справился с ситуацией психологически», — приводит слова Руне официальный сайт ATP.
После победы над Шелтоном Руне сыграет за выход в следующую стадию турнира в Акапулько с португальцем Нуну Боргесом или американцем Ником Чеппеллом.
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