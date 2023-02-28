Оже-Альяссим обыграл Кресси в матче первого круга турнира в Дубае

Девятая ракетка мира, канадец Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ).
В стартовом матче Оже-Альяссим нанёс поражение американцу Максиму Кресси, занимающему 36-ю строчку мирового теннисного рейтинга, со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии и продлилась 2 часа 59 минут. Оже-Альяссим 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 14. Кресси по ходу матча выполнил 27 эйсов, допустил 25 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх.
В матче второго круга турнира в Дубае Оже-Альяссим сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.
Хардовый турнир категории ATP-500 проходит в Дубае (ОАЭ) с 27 февраля по 4 марта. Общий призовой фонд соревнований превышает $ 1,3 млн.
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