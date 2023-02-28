Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оже-Альяссим обыграл Кресси в матче первого круга турнира в Дубае

Оже-Альяссим обыграл Кресси в матче первого круга турнира в Дубае
Аудио-версия:
Комментарии

Девятая ракетка мира, канадец Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ).

В стартовом матче Оже-Альяссим нанёс поражение американцу Максиму Кресси, занимающему 36-ю строчку мирового теннисного рейтинга, со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии и продлилась 2 часа 59 минут. Оже-Альяссим 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 14. Кресси по ходу матча выполнил 27 эйсов, допустил 25 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В матче второго круга турнира в Дубае Оже-Альяссим сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

Хардовый турнир категории ATP-500 проходит в Дубае (ОАЭ) с 27 февраля по 4 марта. Общий призовой фонд соревнований превышает $ 1,3 млн.

Дубай (м). 1-й круг
28 февраля 2023, вторник. 13:10 МСК
Максим Кресси
36
США
Максим Кресси
М. Кресси
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 3
7 7 		3 6
         
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023