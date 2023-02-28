Даниил Медведев одержал 10-ю победу подряд после раннего вылета с Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев переиграл представителя Италии Маттео Арнальди (Италия) в первом круге турнира категории ATP-500 в Дубае. Эта победа стала для Медведева 10-й кряду после поражения от американца Себастьяна Корды на Открытом чемпионате Австралии.
Серия Медведева началась на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды). По пути к титулу россиянин одолел Алехандро Давидович-Фокину, Ботика ван де Зандсхулпа, Григора Димитрова, Феликса Оже-Альяссима и Янника Синнера. Затем Даниил Медведев отправился в Доху, где также праздновал победу. Он переиграл Лиама Броади, Кристофера О'Коннела, Феликса Оже-Альяссима и Энди Маррея.
Успехи на хардовых турнирах позволили Медведеву переместиться с 12-й на седьмую строчку после неудачи на Australian Open. Теперь россиянин выступает в Дубае, где во втором круге встретится с казахстанским теннисистом Александром Бубликом.
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