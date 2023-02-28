«Запомните её имя». Мартина Навратилова положительно высказалась о российской теннисистке

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова положительно высказалась о 18-летней российской теннисистке Диане Шнайдер (106-я в мировом рейтинге).
На своей странице в социальных сетях Навратилова сделала репост статьи, посвящённой успехам российской теннисистки, которой удаётся совмещать игру за колледж Северной Каролины в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) с выступлениями в профессиональном Туре.
«Эта женщина мотивирована! Запомните её имя!», — написала Навратилова в своём аккаунте в «твиттере».
Ранее в начале 2023 года Мартина Навратилова рассказала СМИ, что у неё выявлены рак горла и опухоль в груди. Сейчас легендарная теннисистка проходит лечение в Нью-Йорке.
18-летняя Диана Шнайдер считается одной из самых талантливых молодых теннисисток в мировом теннисе. По итогам минувшего Открытого чемпионата Австралии, где Шнайдер дошла до второго круга, россиянке удалось войти в первую сотню мирового рейтинга.
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