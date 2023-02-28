Даниил Медведев без проблем вышел во второй круг турнира в Дубае
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), обыграв представителя Италии Маттео Арнальди (111-й номер мирового рейтинга).
Медведев одержал уверенную победу со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. Даниил Медведев выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Маттео Арнальди ни одного эйса, три ошибки на подаче и ноль заработанных брейк-пойнтов.
Во втором круге Даниил Медведев встретится с представителя Казахстана Александром Бубликом, который на отказе прошёл болгарина Александара Лазарова. Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $2 855 495.
Дубай (м). 1-й круг
28 февраля 2023, вторник. 16:30 МСК
7
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
111
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Комментарии
- 28 февраля 2023
-
18:06
-
18:04
-
17:37
-
17:13
-
17:00
-
16:32
-
15:46
-
14:59
-
14:09
-
13:07
-
11:47
-
11:12
-
09:38
-
05:45
- 27 февраля 2023
-
23:11
-
22:56
-
22:01
-
20:09
-
19:48
-
16:39
-
16:30
-
15:09
-
14:56
-
14:44
-
13:53
-
13:41
-
13:04
-
12:02
-
11:13
-
10:45
-
10:17
-
10:07
-
10:03
-
10:00
-
09:33
Партнерский контент