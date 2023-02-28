Даниил Медведев без проблем вышел во второй круг турнира в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), обыграв представителя Италии Маттео Арнальди (111-й номер мирового рейтинга).

Медведев одержал уверенную победу со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. Даниил Медведев выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Маттео Арнальди ни одного эйса, три ошибки на подаче и ноль заработанных брейк-пойнтов.

Во втором круге Даниил Медведев встретится с представителя Казахстана Александром Бубликом, который на отказе прошёл болгарина Александара Лазарова. Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $2 855 495.