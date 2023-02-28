Сможет ли Даниил Медведев после успеха в Роттердаме и Дохе завоевать трофей в Дубае?
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Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), обыграв представителя Италии Маттео Арнальди (111-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.
Ранее россиянин выиграл турниры ATP-250 в Дохе (Катар) и ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «Сможет ли Даниил Медведев после успеха в Роттердаме и Дохе завоевать трофей в Дубае?».
В финале турнира в Дохе (Катар) россиянин обыграл британца Энди Маррея (70-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:4, 6:4. В финале турнира в Роттердаме (Нидерланды) Даниил одержал волевую победу над итальянцем Янником Синнером (14-й номер мирового рейтинга) со счётом 5:7, 6:2, 6:2.
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