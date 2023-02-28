«Чемпионат» проводит конкурс с главным призом от Даниила Медведева
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Пока российский теннисист Даниил Медведев идёт за третьим подряд титулом, «Чемпионат» запускает розыгрыш крутых подарков! Главный приз — мяч с автографом Дани! А ещё победители получат кофту и носки с Australian Open.
Условия участия в розыгрыше можно узнать подробнее по ссылке.
7 марта конкурсный бот автоматически подведёт итоги и выберет победителя.
Ранее Медведев одержал 10-ю победу кряду после поражения от американца Себастьяна Корды на Открытом чемпионате Австралии. Успехи на хардовых турнирах позволили Медведеву переместиться с 12-й на седьмую строчку после неудачи на Australian Open. Теперь россиянин выступает в Дубае, где во втором круге встретится с казахстанским теннисистом Александром Бубликом.
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