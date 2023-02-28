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Даниил Медведев прокомментировал 10-ю победу кряду на турнирах ATP

Даниил Медведев прокомментировал 10-ю победу кряду на турнирах ATP
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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над итальянцем Маттео Арнальди в первом круге турнира категории ATP-500 в Дубае.

«Никогда не бывает легко играть с тем, кого ты никогда раньше не видел. На самом деле, я не знал, как он играет, агрессивно или остаётся в обороне. В самом начале было нелегко, но во втором сете я показал себя лучше.

Маттео молод, у него были хорошие результаты на челленджерах. Когда дело обстоит подобным образом, у тебя есть очень высокий потенциал, но ты никогда не знаешь, реализуется ли это. Поэтому могу только пожелать ему удачи", — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Эта победа стала для Медведева 10-й кряду после поражения от американца Себастьяна Корды на Открытом чемпионате Австралии. Успехи на хардовых турнирах позволили Медведеву переместиться с 12-й на седьмую строчку после неудачи на Australian Open. Теперь россиянин выступает в Дубае, где во втором круге встретится с казахстанским теннисистом Александром Бубликом.

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