Циципас: поднимаясь по шкале Кардашева, не нужно забывать — технологии должны служить нам

Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новую запись в социальных сетях.

«Поднимаясь по шкале Кардашева, не нужно забывать, что технологии должны служить нам, а не наоборот», — написал Циципас.

Шкала Кардашева — метод измерения технологического развития цивилизации, основанный на количестве энергии, которое цивилизация может использовать для своих нужд.

Ранее Стефанос Циципас снялся с турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика), который пройдёт с 27 февраля по 4 марта.

На прошедших соревнованиях в Роттердаме грек потерпел поражение от итальянца Янника Синнера в двух сетах. На Australian Open Циципас дошёл до финала, где уступил 22-кратному победителю турниров «Большого шлема», сербу Новаку Джоковичу. Это его второе поражение в финалах мэйджоров с Джоковичем. Ранее Циципас проигрывал сербу в главном матче Открытого чемпионата Франции.