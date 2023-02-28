Тарпищев рассказал, почему иностранные теннисисты поддержали россиян перед Уимблдоном-2022
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о решении иностранных игроков поддержать российских и белорусских теннисистов в выступлениях на международной арене и Уимблдоне-2022.
«Показатель отношения иностранных теннисистов к российским очень простой: никто не отказался играть против наших спортсменов. А в ситуации с недопуском наших ребят и девушек к Уимблдону большинство иностранных спортсменов вообще встали на нашу сторону. И даже в ущерб себе они согласились, чтобы им не начисляли очки.
Я считаю, что такое отношение связано и со спецификой нашего вида спорта. Все ребята знакомы с детства, лет с 13, и на протяжении всей карьеры много раз играли друг с другом", — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».
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