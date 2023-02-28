«Он играет как никогда хорошо». Андрей Чесноков — о старте Медведева на турнире в Дубае

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался об успешном старте россиянина Даниила Медведева на турнире ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В первом круге Даниил обыграл представителя Италии Маттео Арнальди (111-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

«Бублик — непростой игрок. К его выходкам надо быть достаточно внимательным. Прежде всего, он хорошо использует подачу. Также он делает много укороченных ударов. Но, вы знаете, Медведев сейчас в такой хорошей форме, что Бублику будет очень тяжело. Сейчас Медведев раскочегарился, его понесло, и он играет как никогда хорошо. Мне кажется, он точно будет фаворитом в этом матче. Даниил на сегодняшний день по качеству игры точно входит в топ‑4», — приводит слова Чеснокова «Матч ТВ».

Во втором круге Даниил Медведев встретится с представителя Казахстана Александром Бубликом, который прошёл болгарина Александара Лазарова со счётом 6:1, 1:0, отказ.