Россиянка Эрика Андреева на правах лаки-лузера попала в основную сетку турнира в Остине
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Российская теннисистка Эрика Андреева (135-я ракетка мира) на правах лаки-лузера попала в основную сетку турнира категории WTA-250 в Остине (США).
С турнира снялись китаянка Чжан Шуай и американка Лорен Дэвис. Одно из этих мест заняла 18-летняя Андреева. В первом круге она встретится с представительницей Великобритании Хэрриет Дарт (110-я ракетка мира).
Посев турнира возглавила полька Магда Линетт, которая в первом круге сыграет с россиянкой Варварой Грачёвой. В турнире принимают участие ещё две россиянки. Анастасия Потапова (третий номер посева) в первом круге сыграет с американкой Элизабет Мандлик, а Анна Калинская с японкой Нао Хибино (LL). Турнир продлится до 5 марта. Призовой фонд составил $259 303.
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