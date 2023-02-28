Россиянка Эрика Андреева на правах лаки-лузера попала в основную сетку турнира в Остине

Российская теннисистка Эрика Андреева (135-я ракетка мира) на правах лаки-лузера попала в основную сетку турнира категории WTA-250 в Остине (США).

С турнира снялись китаянка Чжан Шуай и американка Лорен Дэвис. Одно из этих мест заняла 18-летняя Андреева. В первом круге она встретится с представительницей Великобритании Хэрриет Дарт (110-я ракетка мира).

Посев турнира возглавила полька Магда Линетт, которая в первом круге сыграет с россиянкой Варварой Грачёвой. В турнире принимают участие ещё две россиянки. Анастасия Потапова (третий номер посева) в первом круге сыграет с американкой Элизабет Мандлик, а Анна Калинская с японкой Нао Хибино (LL). Турнир продлится до 5 марта. Призовой фонд составил $259 303.