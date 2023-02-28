Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль с турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 8 по 19 марта.
Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Ранее испанец снялся с турниров в Дохе и Дубае, а также с выставочного матча с соотечественником Карлосом Алькарасом, который должен был пройти 5 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Напомним, в прошлом году на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Рафаэль Надаль добрался до финала, в котором проиграл американцу Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 6:7 (5:7).
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