Надаль впервые с 2005 года может покинуть топ-10, если Фритц наберёт 11 очков в рейтинге

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рискует вылететь из десятки мирового рейтинга после того, как стало известно, что он пропустит «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Если американский игрок Тейлор Фритц наберёт 11 очков за ближайшие турниры, то вытеснит испанца из топ-10. Фритц может выполнить эту задачу, одолев канадца Дениса Шаповалова на турнире в Акапулько. Надаль находится в топ-10 рейтинга с 2005 года.

Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Ранее испанец снялся с турниров в Дохе и Дубае, а также с выставочного матча с соотечественником Карлосом Алькарасом, который должен был пройти 5 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США).