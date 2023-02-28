Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Остине, повесив сопернице «баранку»

Российская теннисистка Анастасия Потапова (28-я ракетка мира) уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Остине (США), обыграв американку Элизабет Мандлик (154-я ракетка мира).

Анастасия Потапова одержала победу со счётом 6:2, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час. На счету Мандлик ноль эйсов, восемь двойных ошибок, один реализованных брейк-пойнтов из двух. Анастасия Потапова однажды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи возможных.

Во втором круге Потапова сыграет с американкой Кэти Волынец, которая в свою очередь обыграла соотечественницу Элисон Риске. Турнир продлится до 5 марта. Призовой фонд составил $259 303. Посев турнира возглавила полька Магда Линетт.