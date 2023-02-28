Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор уверенной победы Даниила Медведева на старте турнира в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), обыграв представителя Италии Маттео Арнальди (111-й номер мирового рейтинга). Медведев одержал победу со счётом 6:4, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами матча.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Эта победа стала для Медведева 10-й кряду после поражения от американца Себастьяна Корды на Открытом чемпионате Австралии.

Успешная серия Медведева началась на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды). По пути к титулу россиянин одолел Алехандро Давидович-Фокину, Ботика ван де Зандсхулпа, Феликса Оже-Альяссима, Григора Димитрова и Янника Синнера. Затем Даниил Медведев отправился в Доху, где также праздновал победу. Он переиграл Лиама Броэди, Кристофера О'Коннелла, Феликса Оже-Альяссима и Энди Маррея.

Во втором круге Даниил Медведев встретится с представителя Казахстана Александром Бубликом, который прошёл болгарина Александара Лазарова со счётом 6:1, 1:0, отказ. Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $ 2 855 495.