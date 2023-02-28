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Джокович стартовал в Дубае с победы, одолев 130-ю ракетку мира на решающем тай-брейке

Джокович стартовал в Дубае с победы, одолев 130-ю ракетку мира на решающем тай-брейке
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович оказался сильнее представителя Чехии Томаша Махача на турнире категории ATP-500 в Дубае. Встреча проходила на центральном корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии. Джокович одержал победу со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:1).

Серб выполнил 12 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Томаша Махача шесть эйсов, четыре ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

В следующем круге Новак Джокович встретится с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, который переиграл француза Констана Летьена — 6:4, 3:6, 6:2. Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $ 2 855 495.

Дубай (м). 1-й круг
28 февраля 2023, вторник. 18:35 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 7
3 		6 6 1
         
Томаш Махач
130
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
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