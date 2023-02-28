«Он не играл как 130-я ракетка мира». Джокович поделился эмоциями от победы в Дубае

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу на турнире категории ATP-500 в Дубае. В первом круге он оказался сильнее представителя Чехии Томаша Махача со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:1). В третьем сете Джокович вёл с брейком, однако упустил преимущество и смог добыть победу только на тай-брейке.

«Томас, конечно, не играл как 130-я ракетка рейтинга. Он доставлял мне всевозможные неприятности. Но я думаю, что мне удалось найти противодействие его приёмам», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

В следующем круге Новак Джокович встретится с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, который переиграл француза Констана Летьена — 6:4, 3:6, 6:2. Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $ 2 855 495.