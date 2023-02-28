Джокович: недели боролся с травмой, так что нужно было время, чтобы привыкнуть к ракетке

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович рассказал об адаптации на турнире категории ATP-500 в Дубае.

«Физически я понимаю, что мог бы чувствовать себя лучше. Я требую самых высоких стандартов, уровней и качества тенниса и подготовки, которые только могу получить.

Я действительно боролся с травмой в течение нескольких недель, и мне потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к тому, как держать ракетку. Не так много играл в теннис до Дубая, поэтому надеюсь, что по ходу турнира смогу повысить уровень тенниса", — цитирует Джоковича пресс-служба турнира.

В следующем круге Новак Джокович сойдётся с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, который переиграл француза Констана Летьена 6:4, 3:6, 6:2. Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $ 2 855 495.