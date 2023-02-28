Рафаэль Надаль выложил пост, посвящённый пропуску «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в своих социальных сетях выложил пост, в котором сообщил, что пропустит турниры категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами (США).
«Мне грустно, что я не смогу соревноваться ни в Индиан-Уэллсе, ни в Майами. Очень грустно не быть там, буду скучать по всем своим фанатам из США, но надеюсь увидеть их позже в этом году во время летних турниров», — написал Надаль, прикрепив видео из спортзала.
Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Из-за пропуска турниров в США Надаль может впервые с 2005 года покинуть топ-10, если Фритц наберёт 11 очков в рейтинге.
- 28 февраля 2023
-
22:18
-
22:09
-
22:02
-
21:41
-
21:36
-
21:29
-
21:09
-
21:03
-
20:58
-
20:30
-
20:17
-
20:08
-
20:05
-
19:57
-
19:42
-
19:11
-
19:01
-
19:00
-
18:06
-
18:04
-
17:37
-
17:13
-
17:00
-
16:32
-
15:46
-
14:59
-
14:09
-
13:07
-
11:47
-
11:12
-
09:38
-
05:45
- 27 февраля 2023
-
23:11
-
22:56
-
22:01