Рафаэль Надаль выложил пост, посвящённый пропуску «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в своих социальных сетях выложил пост, в котором сообщил, что пропустит турниры категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами (США).

«Мне грустно, что я не смогу соревноваться ни в Индиан-Уэллсе, ни в Майами. Очень грустно не быть там, буду скучать по всем своим фанатам из США, но надеюсь увидеть их позже в этом году во время летних турниров», — написал Надаль, прикрепив видео из спортзала.

Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Из-за пропуска турниров в США Надаль может впервые с 2005 года покинуть топ-10, если Фритц наберёт 11 очков в рейтинге.