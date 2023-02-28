Элисе Мертенс повесила «баранку» Диане Шнайдер и прошла во второй круг турнира в Монтеррее
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Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (42-я ракетка мира) уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Монтеррей (Мексика), обыграв россиянку Диану Шнайдер (94-я ракетка мира).
Элисе Мертенс одержала уверенную победу со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. На счету Дианы Шнайдер один эйса, ноль двойных ошибок и ноль реализованных брейк-пойнт из двух возможных. Элисе Мертенс семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.
Во втором круге Элисе Мертенс сыграет победительницей пары Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Камила Джорджи (Италия). Турнир продлится до 5 марта. Призовой фонд составил $ 259 303.
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