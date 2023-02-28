Хуберт Хуркач с трудом обыграл россиянина Шевченко и прошёл во второй круг турнира в Дубае
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Польский теннисист Хуберт Хуркач (11-я ракетка мира) не без проблем вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), обыграв представителя России Александр Шевченко (119-й номер мирового рейтинга).
Хуберт Хуркач одержал волевую победу со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. Александр Шевченко выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырё. На счету Хуберта Хуркача 18 эйсов, три ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.
Во втором круге Хуберт Хуркач встретится с россиянином Павлом Котовым, который обыграл австралийца Алексея Попырина. Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $ 2 855 495.
Дубай (м). 1-й круг
28 февраля 2023, вторник. 21:30 МСК
119
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
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11
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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