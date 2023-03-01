Вторая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с турнира в Акапулько из-за травмы

Вторая ракетка мира, чемпион US Open — 2022, испанский теннисист Карлос Алькарас в своих социальных сетях сообщил, что не сможет принять участие в турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) из-за травмы.

«К сожалению, я не смогу сыграть в Акапулько. Судя по тестам, которые мы провели сегодня утром, у меня растяжение подколенного сухожилия первой степени, из-за которого я не смогу играть в ближайшие несколько дней. Мне очень грустно, что я не могу выступать здесь, но сейчас пришло время подумать о том, как восстановиться и быть готовым как можно скорее. Я надеюсь увидеть вас всех в ближайшее время!» — написал Алькарас.

Карлос недавно выиграл турнир в Буэнос-Айресе (Аргентина), а также дошёл до финала на турнире в Рио-де-Жанейро (Бразилия), где проиграл британцу Кэмерону Норри. Отметим, что британец также снялся с турнира в Акапулько.