Вторая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с турнира в Акапулько из-за травмы

Вторая ракетка мира, чемпион US Open — 2022, испанский теннисист Карлос Алькарас в своих социальных сетях сообщил, что не сможет принять участие в турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) из-за травмы.
«К сожалению, я не смогу сыграть в Акапулько. Судя по тестам, которые мы провели сегодня утром, у меня растяжение подколенного сухожилия первой степени, из-за которого я не смогу играть в ближайшие несколько дней. Мне очень грустно, что я не могу выступать здесь, но сейчас пришло время подумать о том, как восстановиться и быть готовым как можно скорее. Я надеюсь увидеть вас всех в ближайшее время!» — написал Алькарас.
Карлос недавно выиграл турнир в Буэнос-Айресе (Аргентина), а также дошёл до финала на турнире в Рио-де-Жанейро (Бразилия), где проиграл британцу Кэмерону Норри. Отметим, что британец также снялся с турнира в Акапулько.
- 1 марта 2023
-
00:17
-
00:14
- 28 февраля 2023
-
23:31
-
23:16
-
23:01
-
22:18
-
22:09
-
22:02
-
21:41
-
21:36
-
21:29
-
21:09
-
21:03
-
20:58
-
20:30
-
20:17
-
20:08
-
20:05
-
19:57
-
19:42
-
19:11
-
19:01
-
19:00
-
18:06
-
18:04
-
17:37
-
17:13
-
17:00
-
16:32
-
15:46
-
14:59
-
14:09
-
13:07
-
11:47
-
11:12