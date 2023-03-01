Грачёва обыграла Линетт и сыграет с Блинковой во втором круге турнира в Остине

Российская теннисистка Варвара Грачёва (89-е место в рейтинге WTA) пробилась во второй круг нового турнира категории WTA-250, который проходит в в Остине (США).

В первом матче на турнире Грачёва встречалась с представительницей Польши Магдой Линетт (21-е место в рейтинге). Матч продолжался 2 часа 29 минут и завершился победой россиянки со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

Грачёва выполнила четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть из 12 заработанных брейк-пойнтов (50%). На счету Магды Линетт семь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 14.

В следующем круге Грачёва сыграет с российской теннисисткой Анной Блинковой. Напомним, в основной сетке турнира в Остине ещё две россиянки: третья сеяная Анастасия Потапова и Анна Калинская.