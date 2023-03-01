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Грачёва обыграла Линетт и сыграет с Блинковой во втором круге турнира в Остине

Грачёва обыграла Линетт и сыграет с Блинковой во втором круге турнира в Остине
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Российская теннисистка Варвара Грачёва (89-е место в рейтинге WTA) пробилась во второй круг нового турнира категории WTA-250, который проходит в в Остине (США).

В первом матче на турнире Грачёва встречалась с представительницей Польши Магдой Линетт (21-е место в рейтинге). Матч продолжался 2 часа 29 минут и завершился победой россиянки со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

Грачёва выполнила четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть из 12 заработанных брейк-пойнтов (50%). На счету Магды Линетт семь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 14.

В следующем круге Грачёва сыграет с российской теннисисткой Анной Блинковой. Напомним, в основной сетке турнира в Остине ещё две россиянки: третья сеяная Анастасия Потапова и Анна Калинская.

Остин. 1-й круг
28 февраля 2023, вторник. 23:30 МСК
Магда Линетт
21
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		4 6
         
Варвара Грачёва
88
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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