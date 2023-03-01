Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каролин Гарсия одержала победу на старте турнира в Монтеррее

Каролин Гарсия одержала победу на старте турнира в Монтеррее
Комментарии

Французская теннисистка Каролин Гарсия (5-я ракетка мира) уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Монтеррее (Мексика), обыграв представительницу Словении Каю Юван (132-я ракетка мира).

Каролин Гарсия одержала убедительную победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. На счету Гарсии пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных. Юван шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Каролин Гарсия сыграет с представителбницей Испании Нурией Парризас-Диас. Испанка обыграла китаянку Сиюй Ван на старте соревнования. Турнир продлится до 5 марта. Призовой фонд составил $ 259 303.

Монтеррей. 1-й круг
01 марта 2023, среда. 05:10 МСК
Каролин Гарсия
5
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Кая Юван
132
Словения
Кая Юван
К. Юван
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023