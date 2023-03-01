Каролин Гарсия одержала победу на старте турнира в Монтеррее
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Французская теннисистка Каролин Гарсия (5-я ракетка мира) уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Монтеррее (Мексика), обыграв представительницу Словении Каю Юван (132-я ракетка мира).
Каролин Гарсия одержала убедительную победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. На счету Гарсии пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных. Юван шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге Каролин Гарсия сыграет с представителбницей Испании Нурией Парризас-Диас. Испанка обыграла китаянку Сиюй Ван на старте соревнования. Турнир продлится до 5 марта. Призовой фонд составил $ 259 303.
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