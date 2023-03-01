Тарпищев рассказал, что Медведев и Рублёв могут улучшить в своей игре

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об особенностях в игре российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

«На мой взгляд, Даниил Медведев играет далековато от задней линии. Особенно при приёме подачи. Он при росте 198 сантиметров очень быстр, и, конечно, если бы у него была тактика быстрого нападения и он играл бы ближе к корту, то, несомненно, показывал бы более стабильный результат.

Особенность Андрея Рублёва, по моему мнению, заключается в том, что по натуре он агрессор и, кроме того, не чувствует усталости. И его надо своевременно останавливать во время нагрузок. Ему необходимо развивать вариативность в игре. В теннисе есть ведь такое понятие — выхожу на корт и играю в свою любимую игру. А если она не удаётся, то надо выбирать тактику, которая принесёт успех. Но это вопрос вариации. Андрей такой по психотипу, в этой сфере он обязан добавить», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».