Давидович-Фокина — Рублёв: текстовая онлайн-трансляция второго круга Дубая

Сегодня, 1 марта, российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) проведёт матч второго круга турнира категории ATP-500 с представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной (29-й номер мирового рейтинга). Встреча пройдёт на центральном корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 13:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Алехандро Давидович-Фокина — Андрей Рублёв.
По личным встречам преимущество на стороне Андрея Рублёва (1:0). Единственную победу над Давидович-Фокиной россиянин одержал во втором раунде «Ролан Гаррос» осенью 2020 года в четырёх сетах — 7:5, 6:1, 3:6, 6:1.
Хардовый турнир категории ATP-500 пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 27 февраля по 4 марта. Общий призовой фонд соревнований превышает $ 2,8 млн.
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