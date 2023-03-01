Рублёв взял у Давидович-Фокины тай-брейк второго сета с пятерного матчбола

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв отыграл пять матчболов подряд во втором сете проходящего прямо сейчас матча второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае с представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной (29-й номер мирового рейтинга).

На тай-брейке второго сета Рублёв уступал 1:6, но выиграл семь очков подряд. Прямо сейчас идёт решающий сет.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Алехандро Давидович-Фокина — Андрей Рублёв.