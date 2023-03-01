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Рублёв взял у Давидович-Фокины тай-брейк второго сета с пятерного матчбола

Рублёв взял у Давидович-Фокины тай-брейк второго сета с пятерного матчбола
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв отыграл пять матчболов подряд во втором сете проходящего прямо сейчас матча второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае с представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной (29-й номер мирового рейтинга).

На тай-брейке второго сета Рублёв уступал 1:6, но выиграл семь очков подряд. Прямо сейчас идёт решающий сет.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Алехандро Давидович-Фокина — Андрей Рублёв.

Дубай (м). 2-й круг
01 марта 2023, среда. 13:10 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
29
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		6 6 6
1 		7 8 5
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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