Андрей Рублёв обыграл Давидович-Фокину, отыграв пять матчболов подряд на тай-брейке

Российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) вышел в четвертьфинальную стадию турнира категории ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ).

В матче второго круга Рублёв победил представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину (29-й номер мирового рейтинга) со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии и продлилась 2 часа 27 минут. Рублёв 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного из двух брейк-пойнтов. Давидович-Фокина по ходу матча выполнил восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Стоит отметить, что на тай-брейке во втором сете российский теннисист уступал сопернику со счетом 1:6, но затем выиграл 7 розыгрышей подряд и и сумел уйти от поражения. В матче 1/4 финала Андрей Рублёв встретится с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

Хардовый турнир категории ATP-500 проходит в Дубае (ОАЭ) с 27 февраля по 4 марта. Общий призовой фонд соревнований превышает $ 2,8 млн.