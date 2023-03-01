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Андрей Рублёв обыграл Давидович-Фокину, отыграв пять матчболов подряд на тай-брейке

Андрей Рублёв обыграл Давидович-Фокину, отыграв пять матчболов подряд на тай-брейке
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Российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) вышел в четвертьфинальную стадию турнира категории ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ).

В матче второго круга Рублёв победил представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину (29-й номер мирового рейтинга) со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии и продлилась 2 часа 27 минут. Рублёв 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного из двух брейк-пойнтов. Давидович-Фокина по ходу матча выполнил восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Стоит отметить, что на тай-брейке во втором сете российский теннисист уступал сопернику со счетом 1:6, но затем выиграл 7 розыгрышей подряд и и сумел уйти от поражения. В матче 1/4 финала Андрей Рублёв встретится с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

Хардовый турнир категории ATP-500 проходит в Дубае (ОАЭ) с 27 февраля по 4 марта. Общий призовой фонд соревнований превышает $ 2,8 млн.

Дубай (м). 2-й круг
01 марта 2023, среда. 13:10 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
29
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 6 6 3
1 		7 8 7 7
         
Андрей Рублёв
6
Россия
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