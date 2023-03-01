Андрей Рублёв разбил колено ракеткой по ходу матча с Давидович‑Фокиной
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Шестая ракетка мира, россиянин Андрей Рублев разбил себе ракеткой колено во время матча второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Дубае(ОАЭ) против испанца Алехандро Давидовича‑Фокины (29-й номер мирового рейтинга). Игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).
В начале матча Рублёв проиграл первый гейм на своей подаче, после чего не сдержал эмоций и несколько раз сильно ударил ракеткой по левому колену. По кадрам из трансляции было видно, что россиянин разбил колено до крови и продолжил встречу, играя с синяком. Первый сет встречи закончился со счетом 6:1 в пользу испанского теннисиста.
В матче 1/4 финала турнира в Дубае Андрей Рублёв встретится с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.
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