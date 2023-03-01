Елена Веснина сообщила, что ждёт второго ребёнка

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина сообщила, что ждёт второго ребенка. На своей странице в социальных сетях 36-летняя спортсменка выложила видео с округлившимся животом.
«Счастье, которое греет изнутри. Скоро стану мамой двоих», — подписала видео Веснина.
У спортсменки уже есть дочь Лиза, которая родилась в 2018 году. Стоит также отметить, что официально профессиональную карьеру Елена не завершала.
Последний матч россиянки состоялся на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), где она завоевала серебряную медаль в миксте вместе с Асланом Карацевым, уступив в финале в трёх сетах другой российской паре — Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв. Вместе с Вероникой Кудерметовой на том же турнире Елена была в шаге от бронзовой медали, но россиянки проиграли матч за третье место с матчболов. Веснина также является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой.
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