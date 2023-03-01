Соболенко и Возняцки поздравили Веснину со вторым ребёнком

Победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко поздравила российская теннисистку Елену Веснину, которая сегодня сообщила, что ждёт второго ребенка.
На своей странице в социальных сетях Веснина выложила видео с округлённым животом.
«Поздравляю», – написала Соболенко в комментариях под публикацией, прикрепив множество влюблённых эмодзи.
К поздравлениям также присоединилась бывшая первая ракетка мира, датская теннисистка Каролина Возняцки, оставившая аналогичный комментарий.
Елена Веснина — олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в миксте с Асланом Карацевым; победительница трех турниров «Большого шлема» в парном разряде. У 36-летней спортсменки уже есть дочь Лиза, которая родилась в 2018 году. Стоит также отметить, что официально профессиональную карьеру Елена не завершала.
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