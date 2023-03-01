Медведев – о поединке с Бубликом на турнире в Дубае: он уникален. Я жду сложного матча

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) высказался о представителе Казахстана Александре Бублике, с которым сыграет во втором круге турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
«Александр Бублик? Мы знаем друг друга лет с восьми, может, с девяти. Великий игрок. У нас были тяжелые матчи. Думаю, будет сложно. Мне нравится смотреть, как он играет.
Мне нравится, что ему все равно на то, что люди говорят о нём, по крайней мере мне так кажется. Помню, когда он играл в финале он сыграл ручкой ракетки. Я бы не стал этого делать. Это не значит, что вы должны оскорблять его. Я зашёл в комменты, люди сходили с ума: «Как можно так делать в финале?» Он в финале и может делать что захочет. Это его выбор. Никто не может спорить с этим. Это то, что мне действительно нравится в нем. Я чувствую, что он очень – как вы это называете – особенный, но есть ещё и другое слово.
Уникальный? Да, он уникален. Он верен себе. Это мне нравится. Это я уважаю. Я жду сложного матча», — сказал Медведев на пресс-конференции.
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